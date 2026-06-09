Актрису Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить званий

Председатель Совета отцов России Андрей Згонников выступил с инициативой проверить народную артистку Лию Ахеджакову на предмет иностранного финансирования. Если данные о поддержке из-за рубежа подтвердятся, он предлагает признать её иноагентом, а недвижимость — национализировать.

Общественник уже направил обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. Он в беседе с «Абзацем» напоминает, что закон допускает лишение специальных званий — заслуженных и народных.

«Люди поменяли родину, значит, они предали свою страну, свой народ, значит, необходимо лишить их всех званий, всех выплат. И их недвижимость, их активы – валюта, золотые запасы, недвижимость, движимое имущество – должны пойти в пользу государства», — подчеркнул активист.

Звания, по его словам, были присуждены актрисе за любовь российского зрителя, а значит, всё полученное нужно направить на нужды страны. Сам факт отъезда за границу уже говорит о сделанном выборе, убеждён собеседник.

«Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо расширить перечень иноагентов и лишать званий. <...> По нашим городам бьют, убивают детей, стариков, взрослых людей. Соответственно, это происходит на финансирование, которое обеспечивают западные страны. Если люди уехали в западные страны или получают оттуда финансирование, то, значит, они на какой стороне баррикад?» — задаётся вопросом Згонников.

Он также призывает запретить артистам-перебежчикам проводить публичные мероприятия, получать доход и вести бизнес в России, а также лишить их возможности зарабатывать на гонорарах от званий и песен после отъезда.

Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова продолжает получать российскую пенсию, находясь в Израиле. 87-летняя актриса ежемесячно получает государственные выплаты в размере 95 тысяч рублей. В эту сумму входят как стандартные начисления, так и надбавки за звание народной актрисы, а также премиальные выплаты им. братьев Васильевых.