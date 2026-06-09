Живёт в Израиле, а капитал копит в РФ: Ахеджакова продолжает зарабатывать в России, несмотря на отъезд

Лия Ахеджакова, перебравшаяся в Израиль, продолжает сохранять финансовую связь с Россией. 87-летняя артистка ежемесячно получает государственные выплаты в размере 95 тысяч рублей. В эту сумму входят как стандартные начисления, так и надбавки за звание народной актрисы, а также премиальные выплаты им. братьев Васильевых.

Помимо пенсий, звезда кино активно приумножает капитал через российские банки, узнал SHOT. За последние два года она пополнила свои вклады на 2,2 миллиона рублей. На одних только процентных ставках знаменитость уже заработала свыше 200 тысяч рублей.

Сама актриса проводит большую часть времени за границей, однако периодически наведывается в Москву. Здесь у супружеской пары остается недвижимость премиум-класса: дом в элитном поселке «Молодой Писатель», оцениваемый почти в 100 миллионов рублей, и квартира на улице Удальцова стоимостью около 25 миллионов.

В столице постоянно проживает муж Лии Меджидовны — Владимир Персиянов. Местные жители отмечают, что он ведёт себя замкнуто: старается не вступать в диалоги и избегает совместных поездок в лифте, очевидно опасаясь расспросов о резонансных поступках жены.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию, поделился переживаниями по поводу отсутствия собственной недвижимости в Израиле. В интервью о признался, что паникует из-за неопределённого будущего.