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5 июня, 15:01

«Где я буду жить в старости?»: Покинувший Россию Привольнов рассказал о жизни без своего угла

Привольнов признался в панических атаках из-за отсутствия жилья в Израиле

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию, поделился переживаниями по поводу отсутствия собственной недвижимости в Израиле. Об этом он рассказал в интервью с блогером Ильёй Варламовым*.

В ходе беседы Варламов* заявил, что не имеет зарубежной недвижимости и не рассматривает её приобретение.

«А нет у тебя такого? У меня иногда паническая атака возникает: «Господи, а вот в старости, когда я не смогу зарабатывать, где я буду жить тогда?» — спросил у блогера Привольнов.

Собеседник телеведущего в ответ выразил мнение, что владелец жилья может легко потерять его ещё до наступления старости.

«Я не чувствовал себя евреем»: Сбежавший из России Привольнов рассказал, как поборол депрессию в Израиле
«Я не чувствовал себя евреем»: Сбежавший из России Привольнов рассказал, как поборол депрессию в Израиле

Ранее бывший российский телеведущий Антон Привольнов, переехавший в Израиль, рассказал о планах запустить собственную передачу на местном телевидении, для чего он начал осваивать иврит. На подготовку, включая изучение языка и создание качественного продукта, релокант отвёл себе семь лет.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дарья Денисова
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