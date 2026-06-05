«Где я буду жить в старости?»: Покинувший Россию Привольнов рассказал о жизни без своего угла

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию, поделился переживаниями по поводу отсутствия собственной недвижимости в Израиле. Об этом он рассказал в интервью с блогером Ильёй Варламовым*.

В ходе беседы Варламов* заявил, что не имеет зарубежной недвижимости и не рассматривает её приобретение.

«А нет у тебя такого? У меня иногда паническая атака возникает: «Господи, а вот в старости, когда я не смогу зарабатывать, где я буду жить тогда?» — спросил у блогера Привольнов.

Собеседник телеведущего в ответ выразил мнение, что владелец жилья может легко потерять его ещё до наступления старости.

Ранее бывший российский телеведущий Антон Привольнов, переехавший в Израиль, рассказал о планах запустить собственную передачу на местном телевидении, для чего он начал осваивать иврит. На подготовку, включая изучение языка и создание качественного продукта, релокант отвёл себе семь лет.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.