Макаревич* после обстрела дома в Израиле решил уехать в Польшу

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* после ракетного обстрела дома в Израиле решил уехать в тур, который начнётся с Варшавы. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь артиста Антон Чернин.

Чернин уточнил, что сейчас Макаревич выезжает с «Машиной времени» на гастроли, а 12 числа коллектив выступит в Варшаве на фестивале Outloud. Затем в расписании стоят концерты в Кишинёве, Белграде и Тель-Авиве.

На вопрос о возможном переезде в более безопасное место представитель артиста ответил, что таких планов пока нет.

Напомним, дом семьи Макаревича* неподалёку от Хайфы попал под ракетный удар. Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что после атаки в детской комнате было разбито стекло, а сад оказался засыпан металлическими обломками. Никто не пострадал, поскольку семья в момент обстрела возвращалась домой из гостей.

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