«У нас перемирие?» Макаревич* обрушился на Трампа после прилёта по его дому в Израиле
Макаревич* гневно обратился к Трампу после прилёта по его дому в Израиле
Макаревич* с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _einatklein_
Российский певец Андрей Макаревич* пожаловался американскому президенту Дональду Трампу на разрушения в своём доме в Израиле, который задели осколки прилетевшего иранского снаряда. Он опубликовал в соцсети пост, в котором раскритиковал Белый дом за несостоявшееся перемирие на Ближнем Востоке.
Удар по дому Андрея Макаревича* в Израиле. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _einatklein_
«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас по счастью не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чём-то договориться? То есть у нас перемирие?.. С утра уже была ещё одна тревога. Похоже, поехало», — сказал Макаревич*.
Момент удара попал на камеры уличного наблюдения. Кадры разместила супруга певца. Она посетовала, что ей пришлось полчаса «лежать» на обочине дороги вместе с сыном.
Напомним, Иран атаковал Израиль из-за ударов по Ливану. Стороны обменялись бомбардировками, но сейчас уже вернулись к перемирию.
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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.