Дом Андрея Макаревича* в Израиле повреждён обломками иранской ракеты

Участок и дом Андрея Макаревича* в Израиле пострадали от последствий иранского ракетного удара. Об этом сообщила супруга музыканта Эйнат Кляйн.

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Инцидент произошёл в ночь на понедельник в деревне Керем Махараль рядом с Хайфой. Обломки боеприпаса рухнули прямо на территорию владения 72-летнего артиста и его 42-летней жены.

По словам Кляйн, семья возвращалась из гостей, когда начался обстрел. Всем пришлось экстренно лечь на землю, не имея возможности укрыться. В это время мимо проносились машины пожарных, полиции и скорой помощи.

Никто из домочадцев не пострадал. Однако в здании выбило стекло в детской, а сад оказался усеян металлическими фрагментами.

Супруга лидера «Машины времени» отреагировала на ситуацию с иронией. «В общем, во всём следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!» — заявила она.

Публичную поддержку семье уже выразили другие уехавшие деятели, в частности Михаил Шац* и Борис Гребенщиков*.

На фоне произошедшего Посольство РФ в Тель-Авиве призвало россиян временно воздержаться от визитов в Израиль «до прояснения ситуации». Ночная атака Ирана на еврейское государство стала ответом на обстрелы ливанского Бейрута со стороны ЦАХАЛ.

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