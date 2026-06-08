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Регион
8 июня, 10:27

Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Израиль

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.

«Посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации», — говорится в сообщении.

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Российским гражданам, которые уже находятся на территории Израиля, посоветовали сохранять спокойствие и внимательно следить за развитием событий.

Резкое обострение на Ближнем Востоке произошло 7 июня после авианалёта Израиля на Бейрут, который в Тель-Авиве назвали реакцией на обстрелы «Хезболлы». Иран незамедлительно вмешался в ситуацию: КСИР нанёс удар баллистическими ракетами по северным территориям Израиля, позиционируя его как «предупредительный» с целью остановить ливанскую кампанию.

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В Израиле заявили об успешной работе ПВО, но при этом объявили массовую эвакуацию и приостановили занятия в школах. Позже стороны продолжили обмениваться ударами. На этом фоне президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проявить сдержанность, чтобы не сорвать переговоры по ядерной программе.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Александра Мышляева
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