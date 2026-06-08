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8 июня, 11:35

Снюхавшуюся с Галкиным* комикессу Варнаву могут признать иностранным агентом

Глава ФПБК Бородин требует проверить Варнаву на иностранное финансирование

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава ФПБК Виталий Бородин требует проверить телеведущую Екатерину Варнаву на предмет иностранного финансирования. Подозрения возникли после того, как она выступила вместе с комиком Максимом Галкиным* перед гражданкой Украины во французском Сен-Тропе. По словам активиста, аналогичную проверку следует провести и в отношении певца Валерия Меладзе.

«Варнаву нужно проверить на предмет иностранного финансирования [после выступления в Сен-Тропе]. Если докажут, что оно было, — признать иностранным иноагентом, это даже не обсуждается», — заявил собеседник NEWS.ru.

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Напомним, ранее Виталий Бородин призвал проверить Валерия Меладзе на иностранное финансирование. Его смутило появление певца на роскошной украинской свадьбе в Каннах, которую провёл Максим Галкин*.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Борис Эльфанд
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