Снюхавшуюся с Галкиным* комикессу Варнаву могут признать иностранным агентом

Глава ФПБК Виталий Бородин требует проверить телеведущую Екатерину Варнаву на предмет иностранного финансирования. Подозрения возникли после того, как она выступила вместе с комиком Максимом Галкиным* перед гражданкой Украины во французском Сен-Тропе. По словам активиста, аналогичную проверку следует провести и в отношении певца Валерия Меладзе.

«Варнаву нужно проверить на предмет иностранного финансирования [после выступления в Сен-Тропе]. Если докажут, что оно было, — признать иностранным иноагентом, это даже не обсуждается», — заявил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее Виталий Бородин призвал проверить Валерия Меладзе на иностранное финансирование. Его смутило появление певца на роскошной украинской свадьбе в Каннах, которую провёл Максим Галкин*.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.