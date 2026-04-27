Появление певца Валерия Меладзе на роскошной украинской свадьбе в Каннах должно стать поводом для повторной проверки артиста на иностранное финансирование, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, участие звезды в торжестве было оплаченным, а значит, полученный от молодожёнов гонорар можно расценивать как финансирование из-за рубежа.

«Призываю силовые структуры проверить Меладзе на иностранное финансирование. То, что мы увидели, как он поддерживает киевский режим, да ещё и бок о бок с иноагентом Галкиным*. Неужели вы думаете, что музыкант провёл там полтора часа впустую?», — отметил руководитель ФПБК в беседе с «Абзацем».

Он потребовал выяснить, на какие деньги Меладзе выступал, сколько ему заплатили и как он вообще там оказался, обратив внимание, что на мероприятии присутствовали украинские предприниматели. Бородин также напомнил, что исполнитель уже попадал в скандалы из-за высказываний в поддержку Украины.

Напомним, ранее Максим Галкин* провёл в Каннах роскошную украинскую свадьбу. Вместе с ним на торжестве выступали Валерий Меладзе и Рики Мартин. Главными виновниками торжества стала модель из Харькова и предприниматель из Киева.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.