«Заезжай и живи» отменяется: Новый владелец сбежал из особняка Меладзе сразу после покупки

Особняк Валерия Меладзе вновь появился на рынке недвижимости. Новая владелица отказалась там жить, потому что дом стоимостью 345 миллионов рублей после покупки потребовал вложений в ремонт и восстановление. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.











По данным Mash, предприниматель приобрёл коттедж в элитном посёлке «Миллениум парк» специально в подарок своей дочери. Однако после сделки выяснилось: жильё нуждается в доработке. Косметическая отделка оказалась слабой, местами требуется капитальное восстановление.

Ожидаемого формата «заехал и живи» не получилось. Дочь заявила категорическое «нет» — не тот стиль интерьера и слишком далеко от центра.

В итоге особняк площадью 620 квадратных метров с участком в 23 сотки пустует. Его лишь поддерживают в порядке, но никто там не живёт. Сейчас объект снова выставлен на продажу.

Но даже с неудачной продажей дома у Меладзе дела идут даже не «хорошо», а просто «отлично» — компания ООО «Вантаж», принадлежащая Валерию Меладзе и его сестре Лиане, показала значительный рост показателей. По итогам 2025 года фирма заработала 16 миллионов рублей чистой прибыли. Основной актив организации — торговый комплекс в столичном районе Восточное Бирюлёво. Ранее, после отъезда артиста из страны, объект приносил владельцам не более 15 миллионов рублей ежегодно.