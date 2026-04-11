11 апреля, 11:35

«Заезжай и живи» отменяется: Новый владелец сбежал из особняка Меладзе сразу после покупки

Владелец перепродаёт коттедж Меладзе из-за необходимости дорогого ремонта

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Особняк Валерия Меладзе вновь появился на рынке недвижимости. Новая владелица отказалась там жить, потому что дом стоимостью 345 миллионов рублей после покупки потребовал вложений в ремонт и восстановление. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

  Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
    Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
  • Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
    Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
  • Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
    Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
  • Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
    Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
  • Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash
    Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash

Особняк Меладзе. Фото © Telegram-канал Mash

По данным Mash, предприниматель приобрёл коттедж в элитном посёлке «Миллениум парк» специально в подарок своей дочери. Однако после сделки выяснилось: жильё нуждается в доработке. Косметическая отделка оказалась слабой, местами требуется капитальное восстановление.

Ожидаемого формата «заехал и живи» не получилось. Дочь заявила категорическое «нет» — не тот стиль интерьера и слишком далеко от центра.

В итоге особняк площадью 620 квадратных метров с участком в 23 сотки пустует. Его лишь поддерживают в порядке, но никто там не живёт. Сейчас объект снова выставлен на продажу.

Сестра Меладзе стала гражданкой Британии и завела бизнес в Лондоне
Сестра Меладзе стала гражданкой Британии и завела бизнес в Лондоне

Но даже с неудачной продажей дома у Меладзе дела идут даже не «хорошо», а просто «отлично» — компания ООО «Вантаж», принадлежащая Валерию Меладзе и его сестре Лиане, показала значительный рост показателей. По итогам 2025 года фирма заработала 16 миллионов рублей чистой прибыли. Основной актив организации — торговый комплекс в столичном районе Восточное Бирюлёво. Ранее, после отъезда артиста из страны, объект приносил владельцам не более 15 миллионов рублей ежегодно.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Дарья Денисова
