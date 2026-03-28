

28 марта, 08:31

Сестра Меладзе стала гражданкой Британии и завела бизнес в Лондоне

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сестра российского певца Валерия Меладзе Лиана начала вести бизнес в Лондоне и в прошлом сентябре получила британское гражданство. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корпоративную отчётность Великобритании. Известно, что в 2024 году Лиана учредила фирму Musilian Limited, которая занимается звукозаписью и производством видео.

Самой Лиане принадлежит в бизнесе 75%. В учредительных документах женщина числится гражданкой Великобритании с сентября 2025 года. Ранее она работала продюсером в России и владела музыкальным брендом Velvet Music. Её компания работала с самим Валерием Меладзе, а также с Полиной Гагариной, Верой Брежневой и Анитой Цой.

Меладзе заметили в Испании с таинственной брюнеткой после развода с Брежневой
Меладзе заметили в Испании с таинственной брюнеткой после развода с Брежневой

Ранее сообщалось, что финансовая отчётность компании ООО «Вантаж», принадлежащей Валерию Меладзе и его сестре Лиане, показала значительный рост показателей. По итогам 2025 года фирма заработала 16 миллионов рублей чистой прибыли, что стало рекордным значением с начала специальной военной операции.

Татьяна Миссуми
