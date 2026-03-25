Рекордная прибыль: Выяснилось, сколько приносит Меладзе бизнес в России

Финансовая отчётность компании ООО «Вантаж», принадлежащей Валерию Меладзе и его сестре Лиане, показала значительный рост показателей. По итогам 2025 года фирма заработала 16 миллионов рублей чистой прибыли, что стало рекордным значением с начала специальной военной операции, выяснил SHOT.

Основной актив организации — торговый комплекс в столичном районе Восточное Бирюлёво. Ранее, после отъезда артиста из страны, объект приносил владельцам не более 15 миллионов рублей ежегодно.

Помимо управления коммерческой недвижимостью, исполнитель расширил деятельность в России. В прошлом году он добавил в список направлений аренду жилых и нежилых помещений. В настоящий момент сам певец находится за пределами страны, гастролируя с концертами по Европе.

Успехи демонстрирует и музыкальный бизнес родственников артиста. Согласно документам, лейбл Velvet Music, подконтрольный Лиане Меладзе, завершил 2025 год с показателем чистой прибыли в 142 миллиона рублей.

Данная сумма оказалась на 31 миллион больше, чем годом ранее. Таким образом, несмотря на смену места жительства Валерия, его российские активы продолжают стабильно приносить доход.

Ранее сообщалось, что доходы братьев Константина и Валерия Меладзе, которые они продолжают получать в России, предложили заблокировать и направить на нужды СВО. По словам автора инициативы, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя.