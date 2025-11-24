Без «Сэры» и «Веры»: Песни братьев Меладзе предложили запретить в России

Доходы братьев Константина и Валерия Меладзе, которые они продолжают получать в России, предложили заблокировать и направить на нужды СВО. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Человек, демонстративно покинувший Россию, продолжает обогащаться здесь... Валерий Меладзе также отказался от концертной деятельности в России, запланировав все гастроли исключительно за рубежом. Его поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя. Нельзя закрывать глаза на то, что музыканты пользуются популярностью в России и одновременно поддерживают тех, кто воюет против российских солдат», — отметил Иванов в беседе с Life.ru.

Он добавил, что творчество должно нести в себе свет и истинные ценности, а люди, которые определились со своей стороной, не могут одновременно пользоваться благами нашего общества и поддерживать тех, кто ему угрожает.

В связи с этим депутат предложил полностью заблокировать все финансовые потоки, идущие из России к братьям Меладзе, будь то доходы от бизнеса или проценты по вкладам. А эти средства направить на поддержку наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и на нужды их семей. Также Иванов призывает запретить исполнение песен братьев Меладзе на территории России.

«Их песни не должны звучать на нашей земле. Я считаю, что удивительно, почему эта семейка, которая открыто поддержала Украину, до сих пор не подпала под соответствующие запреты», — заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе, который после начала СВО уехал из России, продолжает активно зарабатывать в РФ — через банковские вклады. По данным SHOT, он держит в российских банках крупные суммы, и только на процентах с 2022 года получил свыше миллиона рублей.