Всё на русском: Галкин* заработал 10,5 млн на украинской свадьбе с Меладзе и Рики Мартином

Комик Максим Галкин* провёл в Каннах роскошную украинскую свадьбу. Вместе с ним на торжестве выступали Валерий Меладзе и Рики Мартин. Главными виновниками торжества стала модель из Харькова и предприниматель из Киева, пишет SHOT.

Свадьба бизнесмена Ники Ломиа и его невесты, которую тоже зовут Ника, прошла в старинном поместье 1919 года в Каннах — с видом на море. Гости приехали из России, Грузии, Украины и других стран. Интересно, что вся свадьба велась исключительно на русском языке. Галкину даже не пришлось переходить на украинский.

Гостей угощали карпаччо из осьминога, стейком со спаржей и артишоками, малиновым тартом и другими блюдами. Из напитков были коктейли на водке и джине, а также дорогое шампанское, вино и крепкий алкоголь.

Ведущим был Галкин*, он тоже немного пел. Сюрпризом вечера стало выступление Валерия Меладзе — он исполнил несколько песен, в том числе «Самбу белого мотылька», и спел дуэтом с молодыми. Ещё на свадьбе выступал Рики Мартин. За свою работу Галкин* мог заработать около 10,5 миллиона рублей, Меладзе — чуть больше 13 миллионов.

Невеста до начала боевых действий жила в Харькове, работала моделью и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Последние годы она живёт в Европе — в испанской Марбелье и на Лазурном берегу во Франции, иногда приезжает на Украину. Девушка говорит, что познакомилась с мужем в соцсетях. Ей 25 лет, она выросла в небогатой семье и с 11 лет училась в модельной школе.

Жених родом из Грузии. В 2018 году в Киеве он вместе с партнёрами основал IT-компанию, которая делает азартные онлайн-игры на деньги. У фирмы есть офисы в Киеве и Варшаве.

Раньше сообщалось, что часть знаменитой усадьбы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязи теперь принадлежит их 12-летним близнецам Гарри и Лизе. Передать детям 1/6 доли пришлось вынужденно. Продать дорогой особняк не получилось, а обычные способы переоформить имущество на певицу оказались недоступны из-за юридических проблем, связанных с тем, что владелец отсутствует.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.