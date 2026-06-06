Бородин проиграл суд Пугачёвой
Суд отказал Бородину в иске к Пугачёвой о компенсации морального вреда
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин не смог выиграть судебный процесс против певицы Аллы Пугачёвой. Истца возмутило то, что в интервью, данном в сентябре 2022 года, артистка назвала его доносчиком.
Бородин сообщил, что суд отклонил его требование о компенсации морального ущерба. Общественник напомнил, что в трудные времена он активно помогает стране, в отличие от тех, кто живёт за границей с несколькими гражданствами.
«Как только получим полный текст решения — изучим и подготовим мотивированную апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Продолжаем борьбу за справедливость», — написал Бородин в телеграм-канле, подчеркнув, что намерен обжаловать решение.
По его словам, рассмотрение дела завершено, прения состоялись. В резолютивной части суд отказал в удовлетворении заявленных требований полностью. Бородин считает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам. Он утверждает, что порочащие сведения, распространённые Пугачёвой, имели место, но не были оценены с правовой точки зрения. Как только общественник получит полный текст решения, он изучит его и подготовит апелляционную жалобу.
Ранее Бородин через суд потребовал ₽5 млн с Пугачёвой и обещал всё отдать на СВО. Он также заявил о намерении добиться лишения Примадонны звания народной артистки СССР и считает, что после её недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой* правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело, поскольку, по его мнению, там есть целый ряд нарушений статей УК РФ.
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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.