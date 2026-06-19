«Любого подонка можно простить»: Режиссёр Бояков назвал условие для возвращения уехавших артистов

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил, что покинувших Россию артистов можно простить при соблюдении определённых условий. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

По словам маэстро, в основе такого подхода лежит мысль о прощении, отражённая в стихотворениях Иосифа Бродского. Там звучит идея сохранения всего, включая слова любви и прощения.

«Если слова прощения — это слова Бога, то мы должны быть готовы простить любого. Любого подонка можно простить, если он прошёл через огонь покаяния», — подчеркнул Бояков.

Ранее Эдуард Бояков указал на настоящих предателей России. По его словам, предателями являются те, кто осуждает проведение СВО, проживая на территории страны, но при этом открыто об этом не высказывается.