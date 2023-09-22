Бояков рассказал, за что уважает Хаматову, и указал на настоящих предателей России

Настоящими предателями России являются те, кто осуждает проведение специальной военной операции, проживая на территории страны, но при этом открыто об этом не высказывается. Такое мнение в программе "Мы в курсе" на телеканале "Царьград" выразил основатель и художественный руководитель Нового театра, режиссёр фильма "Русский крест" Эдуард Бояков.

Бояков пояснил, что в стране продолжают ругать телеведущего Ивана Урганта или ту же Чулпан Хаматову, которые ранее посещали множество встреч с властями страны. Однако стоит обратить внимание на то, что эти встречи готовились определёнными чиновниками, продолжающими занимать свои должности.

По словам Боякова, именно эта ситуация релятивизма и отсутствия идеологии стала катализатором хаоса в творческой среде, возникшего в момент, когда начались геополитические события, являющиеся судьбоносными для страны.