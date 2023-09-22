Бояков рассказал, за что уважает Хаматову, и указал на настоящих предателей России
Бояков: Настоящие предатели РФ те, кто осуждает СВО и молча продолжает в ней жить
Актриса Чулпан Хаматова. Обложка © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Настоящими предателями России являются те, кто осуждает проведение специальной военной операции, проживая на территории страны, но при этом открыто об этом не высказывается. Такое мнение в программе "Мы в курсе" на телеканале "Царьград" выразил основатель и художественный руководитель Нового театра, режиссёр фильма "Русский крест" Эдуард Бояков.
Бояков пояснил, что в стране продолжают ругать телеведущего Ивана Урганта или ту же Чулпан Хаматову, которые ранее посещали множество встреч с властями страны. Однако стоит обратить внимание на то, что эти встречи готовились определёнными чиновниками, продолжающими занимать свои должности.
По словам Боякова, именно эта ситуация релятивизма и отсутствия идеологии стала катализатором хаоса в творческой среде, возникшего в момент, когда начались геополитические события, являющиеся судьбоносными для страны.
"Тех, кто уехал, кто не зарабатывает в России, я, как это ни парадоксально, уважаю даже больше. Даже Чулпан Хаматову я уважаю больше, чем настоящих предателей, людей, которые остались в нашей стране, которые не поддерживают СВО, но об этом не говорят публично. Вот с ними надо бороться", — сообщил Бояков.
Ранее Владимир Путин заявил, что никто не закрывал дорогу назад в Россию для уехавших граждан. По его словам, они сами приняли такое решение. Он сообщил, что Россию покинули более 150 культурных деятелей, выразивших несогласие с политикой российского государства.