Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин завершил последнее пленарное заседание VIII созыва, призвав депутатов сохранять единство и стратегическую выдержку. По его словам, для достижения поставленных целей необходимо сохранять политическую сплочённость и проявлять выдержку в сложных условиях.

«Надо нам проявлять стратегическую выдержку, быть сплочёнными, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции. Партий много, Родина одна. Россия! Путин! Победа!» — заявил Володин.

Также спикер парламента особо остановился на теме специальной военной операции. Он отметил, что враг терпит поражение по всей линии фронта, а российские войска продолжают наступление. Именно этим председатель ГД объяснил действия Киева, который идёт на любые преступления против гражданского населения и инфраструктуры, пытаясь создать напряжённость в обществе и посеять панику. Володин призвал противостоять этим попыткам.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведёт встречу с депутатами Государственной думы VIII созыва в Большом Кремлёвском дворце. Мероприятие запланировано на 27 июля и будет посвящено итогам пятилетней работы парламента. Глава государства обсудит с депутатами основные результаты законотворческой деятельности и дальнейшие направления работы.