Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 09:05

Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»

Володин завершил заседание Госдумы VIII созыва словами «Россия! Путин! Победа!»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин завершил последнее пленарное заседание VIII созыва, призвав депутатов сохранять единство и стратегическую выдержку. По его словам, для достижения поставленных целей необходимо сохранять политическую сплочённость и проявлять выдержку в сложных условиях.

«Надо нам проявлять стратегическую выдержку, быть сплочёнными, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции. Партий много, Родина одна. Россия! Путин! Победа!» — заявил Володин.

Также спикер парламента особо остановился на теме специальной военной операции. Он отметил, что враг терпит поражение по всей линии фронта, а российские войска продолжают наступление. Именно этим председатель ГД объяснил действия Киева, который идёт на любые преступления против гражданского населения и инфраструктуры, пытаясь создать напряжённость в обществе и посеять панику. Володин призвал противостоять этим попыткам.

183 закона для бойцов, поддержка семей и защита детей: Подведены итоги работы Госдумы VIII созыва
183 закона для бойцов, поддержка семей и защита детей: Подведены итоги работы Госдумы VIII созыва

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведёт встречу с депутатами Государственной думы VIII созыва в Большом Кремлёвском дворце. Мероприятие запланировано на 27 июля и будет посвящено итогам пятилетней работы парламента. Глава государства обсудит с депутатами основные результаты законотворческой деятельности и дальнейшие направления работы.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar