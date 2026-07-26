Путин 27 июля встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле

Президент России Владимир Путин 27 июля встретится с депутатами Государственной думы VIII созыва в Большом Кремлевском дворце. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства подведёт итоги масштабной законотворческой работы парламента за минувшие пять лет. Встреча пройдёт в преддверии формирования нового состава, выборы в который состоятся в сентябре.

Ожидается, что президент и депутаты обсудят ключевые законодательные достижения и приоритеты на будущее. Традиционно такие встречи проходят в торжественной обстановке в конце созыва. В мероприятии также примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Начало встречи запланировано на 12:00.

Подробности повестки не раскрываются, однако политические эксперты отмечают, что это важный этап подведения итогов работы перед осенними выборами. Возможно, после встречи появятся новые инициативы и поручения. Встреча станет завершающим аккордом работы Думы VIII созыва.

Напомним, Путин планирует провести встречу с депутатами Госдумы 27 июля в Кремле, о чём парламентариям объявили на заседании 21 июля, и мероприятие состоится в день завершения весенней сессии, став финальным для восьмого созыва. Предполагается, что в Георгиевском зале председатель Вячеслав Володин подведёт итоги работы за сессию и весь период, а после общей встречи президент может провести отдельные переговоры с руководителями фракций. Депутаты отметили, что такой формат общения глава государства использует примерно раз в год.