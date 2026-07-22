Путин соберёт депутатов в Кремле: Что говорят о встрече

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с депутатами Госдумы 27 июля в Кремле. О предстоящем мероприятии депутатам объявили во время заседания Госдумы 21 июля. Об этом газете «Ведомости» сообщили четверо депутатов.

После заключительного пленарного заседания парламентарии должны будут перейти в Георгиевский зал Кремля. Ожидается, что встреча пройдёт в день завершения весенней сессии нижней палаты парламента и станет финальным мероприятием для Госдумы восьмого созыва.

Предполагается, что заседание начнётся около 10:00. Во время него председатель Госдумы Вячеслав Володин подведёт итоги работы депутатов за весеннюю сессию и за весь период деятельности созыва. Кроме общей встречи, российский лидер может провести отдельные переговоры с руководителями думских фракций. Как отмечают парламентарии, подобный формат общения президент использует примерно раз в год.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подаче документов для участия в выборах депутатов нового созыва парламента. Политик намерен баллотироваться по саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Необходимые бумаги он передал в окружную избирательную комиссию в Саратове.