Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 16:40

Путин заявил, что Россия никогда не забудет подвиг солдат КНДР в Курской области

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россияне никогда не забудут подвига корейских военнослужащих в Курской области, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле. Глава государства указал на то, что доблесть, отвага и героиз бойцов Народно-Демократический Республики были отмечены наградами.

«Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — заверил российский лидер. Также президент выразил признательность Пхеньяну за поддержку проведения Россией спецоперации.

Путин передал «самый тёплый привет» Ким Чен Ыну на встрече с главой МИД КНДР
Путин передал «самый тёплый привет» Ким Чен Ыну на встрече с главой МИД КНДР

Также в ходе встречи Владимир Путин заявил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам президента России, между Москвой и Пхеньяном сложилось глубокое взаимопонимание по всем вопросам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • КНДР
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar