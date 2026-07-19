Путин заявил, что Россия никогда не забудет подвиг солдат КНДР в Курской области

Россияне никогда не забудут подвига корейских военнослужащих в Курской области, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле. Глава государства указал на то, что доблесть, отвага и героиз бойцов Народно-Демократический Республики были отмечены наградами.

«Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — заверил российский лидер. Также президент выразил признательность Пхеньяну за поддержку проведения Россией спецоперации.

Также в ходе встречи Владимир Путин заявил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам президента России, между Москвой и Пхеньяном сложилось глубокое взаимопонимание по всем вопросам.