Путин передал «самый тёплый привет» Ким Чен Ыну на встрече с главой МИД КНДР
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи попросил передать самый тёплый привет лидеру Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин передал самые тёплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну», — сказал Песков.
Как сообщал Life.ru, Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений. По словам Пескова, Путин дал высокую оценку диалогу Москвы и Пхеньяну.
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