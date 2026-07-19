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Регион
19 июля, 15:38

Путин передал «самый тёплый привет» Ким Чен Ыну на встрече с главой МИД КНДР

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи попросил передать самый тёплый привет лидеру Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин передал самые тёплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну», — сказал Песков.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию по приглашению Лаврова
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Россию по приглашению Лаврова

Как сообщал Life.ru, Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений. По словам Пескова, Путин дал высокую оценку диалогу Москвы и Пхеньяну.

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Александра Мышляева
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