Путин передал «самый тёплый привет» Ким Чен Ыну на встрече с главой МИД КНДР

Как сообщал Life.ru, Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В ходе беседы обсуждались вопросы двусторонних отношений. По словам Пескова, Путин дал высокую оценку диалогу Москвы и Пхеньяну.