Путин заявил, что высоко ценит дружеские отношения с Ким Чен Ыном
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле заявил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Глава государства отметил глубокое взаимопонимание по всем вопросам.
«Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел, товарищу Ким Чен Ыну. Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание по всем вопросам и дружеские взаимоотношения», — сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что российско-корейские связи развиваются по всем направлениям.
«Очень рад вас видеть, добро пожаловать», — обратился он к главе дипломатического ведомства КНДР.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи выразил благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении специальной военной операции. Он также отметил, что подвиги корейских военных, помогавших российским бойцам, никогда не будут забыты в нашей стране и уже отмечены государственными наградами.
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