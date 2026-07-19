Путин заявил, что высоко ценит дружеские отношения с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле заявил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Глава государства отметил глубокое взаимопонимание по всем вопросам.

«Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел, товарищу Ким Чен Ыну. Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание по всем вопросам и дружеские взаимоотношения», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что российско-корейские связи развиваются по всем направлениям.

«Очень рад вас видеть, добро пожаловать», — обратился он к главе дипломатического ведомства КНДР.