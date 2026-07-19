Путин на встрече с Цой Сон Хи поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи ещё раз выразил благодарность руководству и народу страны за помощь в проведении специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подвиги корейских военных, помогавших российским бойцам, никогда не будут забыты.
«Подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», — привёл представитель Кремля слова президента.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что Пхеньян намерен всецело поддерживать политику Москвы по защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Он заявил, что Россия обязательно победит в этой справедливой и священной борьбе, и напомнил: год назад совместные действия двух стран позволили разгромить украинские силы, вторгшиеся в Курскую область.
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