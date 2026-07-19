Песков: Цой Сон Хи отметила приверженность Ким Чен Ына развитию отношений с РФ

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила о намерении Пхеньяна продолжать развитие отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало во время встречи северокорейского дипломата с Владимиром Путиным в Кремле.

По словам представителя Кремля, российский лидер высоко оценил состояние двусторонних связей и вновь выразил благодарность КНДР за помощь в проведении специальной военной операции. Цой Сон Хи заверила, что будут приложены все усилия на продолжение развития стратегического партнёрства между странами.

«Министр иностранных дел Кореи выразила признательность за такие тёплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно ещё раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с РФ», — уточнил Песков.

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. В переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков. В частности, стороны затронули отношения между Москвой и Пхеньяном и перспективы их развития.