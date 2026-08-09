Сценарий, ставший реальностью: Как экранные смерти Папанова и Быкова стали пророческими

Экранные смерти Анатолия Папанова и Леонида Быкова спустя несколько лет получили трагическое продолжение уже в реальной жизни. На необычные совпадения в биографиях знаменитых артистов обратил внимание «Царьград».

В фильме «Аты-баты, шли солдаты…» Быков сыграл ефрейтора Виктора Святкина, который погибает под гусеницами немецкого танка, спасая товарищей. Картина вышла в 1976 году. Спустя три года, 11 апреля 1979-го, актёр возвращался с дачи на «Волге». Во время обгона трактора автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Быков погиб на месте.

Похожее совпадение произошло и с Папановым. В драме «Время желаний» его герой Владимир Лобанов не выдерживает постоянного напряжения и умирает от сердечного приступа. Через три года, 5 августа 1987 года, самого артиста нашли мёртвым в московской квартире. Причиной смерти также стал сердечный приступ. Папанову было 64 года, а последнюю работу в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего…» он завершить не успел.

Никакой мистической связи между ролями и гибелью актёров нет, однако сходство обстоятельств до сих пор выглядит особенно пронзительно.

Ранее Life.ru рассказывал, что легендарный музыкальный продюсер Уильям Орбит умер в возрасте 69 лет. Он наиболее известен работой над альбомом Мадонны Ray of Light, который получил три «Грэмми» и разошёлся тиражом около 20 млн копий. Специалист также сотрудничал с Бритни Спирс, Пинк, U2 и Blur, оказав заметное влияние на звучание поп-музыки 1990-х и 2000-х.