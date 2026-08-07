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7 августа, 14:41

Мадонна, Бритни Спирс, U2 и Blur: Ушёл из жизни легендарный продюсер Уильям Орбит

Умер легендарный продюсер Уильям Орбит, работавший с Мадонной и Бритни Спирс

Уильям Орбит. Обложка © ТАСС / IMAGO / NOUSHAD

Уильям Орбит. Обложка © ТАСС / IMAGO / NOUSHAD

Умер легендарный музыкальный продюсер Уильям Орбит. Ему было 69 лет. Он ушёл из жизни 23 июля, но его семья подтвердила это только сейчас.

Орбит навсегда останется в истории поп-музыки как человек, изменивший её звучание. Самой известной его работой стал альбом Мадонны Ray of Light (1998) с хитами Frozen и The Power of Goodbye. Он разошёлся тиражом 20 миллионов копий и получил три «Грэмми». Позже Орбит работал с Мадонной над альбомами Music и MDNA.

Продюсер также сотрудничал с Бритни Спирс, Пинк, U2 и Blur. С последними он сделал альбом «13», который стал для группы прорывом. Орбит оставил огромный след в музыке 1990-х и 2000-х.

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Наталья Афонина
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