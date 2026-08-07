Мадонна, Бритни Спирс, U2 и Blur: Ушёл из жизни легендарный продюсер Уильям Орбит

Умер легендарный музыкальный продюсер Уильям Орбит. Ему было 69 лет. Он ушёл из жизни 23 июля, но его семья подтвердила это только сейчас.

Орбит навсегда останется в истории поп-музыки как человек, изменивший её звучание. Самой известной его работой стал альбом Мадонны Ray of Light (1998) с хитами Frozen и The Power of Goodbye. Он разошёлся тиражом 20 миллионов копий и получил три «Грэмми». Позже Орбит работал с Мадонной над альбомами Music и MDNA.

Продюсер также сотрудничал с Бритни Спирс, Пинк, U2 и Blur. С последними он сделал альбом «13», который стал для группы прорывом. Орбит оставил огромный след в музыке 1990-х и 2000-х.

Ранее на 57-м году жизни умерла французская актриса болгарского происхождения Наталия Дончева. Она скончалась после долгой болезни. Об этом сообщил её пасынок, продюсер Хьюго Селиньяк.