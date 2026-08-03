Актриса Наталия Дончева, известная по фильму «Сашенька», умерла в 56 лет

Французская актриса болгарского происхождения Наталия Дончева скончалась на 57-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти артистки сообщил её пасынок, кинопродюсер Хьюго Селиньяк в своих соцсетях.

«Дорогая Наталия, мне не нравилось слово «мачеха», потому что, когда мы познакомились, я уже не был ребёнком, и у меня уже была мачеха. Но ты не представляешь, какой замечательной я тебя считал и как сильно любил тебя. Спасибо тебе за доверие, которое ты мне оказывала, всегда глядя на меня с гордостью с подросткового возраста», — написал он.

Будущая артистка появилась на свет 31 декабря 1969 года в Софии. Когда ей исполнилось 20 лет, она переехала во Францию, где начала строить карьеру в театральной сфере. Первые шаги в кино Дончева сделала в конце 1980-х годов. За несколько десятилетий работы она снялась в 69 проектах и стала известна не только во Франции, но и за её пределами.

Среди наиболее заметных картин и сериалов с участием актрисы — «Жозефина, ангел-хранитель», «Жюли Леско», «Доктор Мартин», «Один год», «Предчувствие» и «Курьер». Особое место в её фильмографии заняла роль в ленте «Сашенька», благодаря которой Дончева запомнилась многим зрителям. Коллеги и близкие вспоминают её как талантливую артистку с яркой творческой судьбой.

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