Умерла актриса Мэри Ривера из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

В Гонолулу на 83-м году жизни скончалась актриса Мэри Ривера, известная по роли бабушки Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». О её смерти стало известно People спустя несколько месяцев после трагедии.

Актриса Мэри Ривера умерла 15 апреля в Гонолулу, однако информация о её кончине появилась только сейчас. Ей было 82 года. Причиной смерти стал инсульт. После перенесённого приступа артистка впала в кому и некоторое время находилась на аппарате жизнеобеспечения. Позже семья приняла решение отключить оборудование.

Широкой аудитории Ривера запомнилась благодаря роли бабушки Неда Лидса в супергеройском фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Работа в картине Marvel стала одной из самых заметных в карьере актрисы. На съёмках она взаимодействовала с Томом Холландом, Зендеей, Тоби Магуайром и Джейми Фоксом.

Ривера рассказывала, что для неё было важно показать зрителям элементы филиппинской культуры через экранный образ. После сообщения о её смерти поклонники начали публиковать слова поддержки семье артистки и вспоминать её роль в популярной франшизе.

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