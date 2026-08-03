Умер автор пейзажей Северного Кавказа Александр Рубец

Российский живописец Александр Рубец скончался на 73-м году жизни. Большую часть жизни он провёл в Пятигорске, сообщила пресс-служба Российской академии художеств. Рубец входил в состав членов-корреспондентов РАХ и занимал пост вице-президента Творческого союза художников России.

«Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 1 августа 2026 года на 73 году ушёл из жизни член-корреспондент РАХ, вице-президент Творческого союза художников России, член Союза художников и Союза дизайнеров России, известный деятель отечественного художественного сообщества, талантливый живописец, признанный организатор культурной жизни Александр Михайлович Рубец», — говорится в сообщении академии.

Художник родился 24 ноября 1953 года в белорусском городе Гродно. В 1972 году он окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Его творческий почерк сформировался под влиянием русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Основное место в его работах занимали пейзажи и натюрморты. Городские и сельские виды, величественный Северный Кавказ стали постоянными темами в творчестве автора. Живописец регулярно участвовал в академических выставках Южного отделения РАХ. В апреле 2014 года академия провела его персональную выставку.

Ранее умер петербургский художник Павел Еськов. Ему было 45 лет. Живописец родился в Ленинграде и окончил Академию художеств имени Репина, а в 2009 году вступил в Санкт-Петербургский союз художников. В своих работах он сочетал академический реализм и импрессионизм, часто изображая Петербург в солнечном свете. Еськов участвовал более чем в 100 выставках, а его картины попали в частные коллекции в России, Китае, Великобритании и США.