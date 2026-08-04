Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. О смерти спортсмена сообщила организация в соцсети X.

В понедельник Насименто нашли без сознания после предполагаемого сердечного приступа, случившегося во сне. На место прибыли медики, однако спасти спортсмена им не удалось.

Бразилец выступал в наилегчайшей весовой категории. За профессиональную карьеру он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC Насименто провёл шесть поединков, четыре из которых завершил в свою пользу.

Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

Недавно Life.ru рассказывал о траурном событии из стана легкоатлетов. Австралийская спортсменка Наташа Уорд умерла в возрасте 21 года. Атлетка выступала за национальную сборную в беге на 400, 800 и 1500 метров и считалась одной из перспективных участниц команды. В апреле она завоевала бронзу на студенческом чемпионате UniSport Nationals в забеге на 800 метров.