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4 августа, 02:00

Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Обложка © X / ufc

Обложка © X / ufc

Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. О смерти спортсмена сообщила организация в соцсети X.

В понедельник Насименто нашли без сознания после предполагаемого сердечного приступа, случившегося во сне. На место прибыли медики, однако спасти спортсмена им не удалось.

Бразилец выступал в наилегчайшей весовой категории. За профессиональную карьеру он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC Насименто провёл шесть поединков, четыре из которых завершил в свою пользу.

Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

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Виталий Приходько
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