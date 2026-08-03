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3 августа, 15:07

19-летний воспитанник «Салавата Юлаева» умер на свидании с девушкой в Уфе

Обложка © Пресс-служба МХХ

Обложка © Пресс-служба МХХ

В Уфе трагически скончался 19-летний воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Амир Ханов. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, молодой человек потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришёл вместе с девушкой. Прибывшие врачи констатировали смерть. Точная причина трагедии пока не установлена.

Амир Ханов выступал за детско-юношескую команду «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год. В последние два сезона он играл в Национальной молодёжной хоккейной лиге (НМХЛ) за «Самару» и рыбинский «Полёт».

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Наталья Демьянова
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