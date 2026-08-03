19-летний воспитанник «Салавата Юлаева» умер на свидании с девушкой в Уфе

В Уфе трагически скончался 19-летний воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Амир Ханов. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, молодой человек потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришёл вместе с девушкой. Прибывшие врачи констатировали смерть. Точная причина трагедии пока не установлена.

Амир Ханов выступал за детско-юношескую команду «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год. В последние два сезона он играл в Национальной молодёжной хоккейной лиге (НМХЛ) за «Самару» и рыбинский «Полёт».

Ранее Life.ru сообщал о смерти 21-летней легкоатлетки Наташи Уорд. Спортсменка считалась одной из перспективных участниц национальной сборной и выступала в беговых дисциплинах на средние дистанции