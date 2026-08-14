«Это у них проблемы»: Сооснователь «Руки Вверх!» Потехин ответил на обвинения в алкоголизме

Сооснователь группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин отверг подозрения зрителей в пристрастии к спиртному. Комментарий музыканта опубликовало издание Super.

Концерт коллектива Potehin's Band, после которого Алекся Потехина обвинили в алкоголизме. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenapapina1130

Ранее в Сети появилось видео с одного из концертов коллектива Potehin's Band, на котором прозвучали хиты «Руки Вверх!». После появления кадров 54-летнего артиста начали подозревать в алкогольной зависимости.

«Понятия не имею, вообще никаких проблем нет. Во-первых, откуда они могут это брать? Собственно говоря, я уже не пью столько времени. Это просто от балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. Может, это у них проблемы с алкоголем больше, чем у меня. Скорее всего это у них какие-то проблемы», — ответил Потехин.

Артист отметил, что ведёт трезвый образ жизни. Певец воспитывает вместе с женой Еленой двух дочерей — 16-летнюю Марию и 6-летнюю Дарью.

Ранее Алексей Потехин рассказал о тёмной стороне популярности коллектива в 90-е. В интервью музыкант признался, что концерты нередко заканчивались травмами и массовой давкой. По его словам, за 13 лет на сцене он повидал немало безобразий: в артистов летели бутылки и посуда. Особенно страшная картина разворачивалась во время медленных композиций, например под «Солнышко ты моё ясное», когда пьяная толпа напирала на сцену, придавливая юных фанаток. Потехин вспомнил, как медики выносили пострадавших девочек на руках.