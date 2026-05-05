«В зале месиво»: Потехин вспомнил, как скорые увозили девочек с концертов «Руки вверх!»

Бывший участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин рассказал о тёмной стороне популярности коллектива. Концерты нередко заканчивались хаосом и травмами, заявил музыкант в интервью.

«Какого только безобразия я не наблюдал за 13 лет в «Руки вверх!». Что только в нас не летело — и бутылки, и другая посуда», — цитирует артиста KP.ru.

Потехин вспомнил, как во время исполнения медленной композиции «Солнышко ты моё ясное» в зале начиналась давка. Пьяная толпа напирала вперёд, придавливая самых юных фанаток, стоявших у сцены.

«Ты играешь медляк, а в зале — месиво. Скорая помощь выносит на руках этих девочек», — поделился экс-участник коллектива.

Бутылки в артистов летели от парней, которым не нравилось творчество группы. Таким агрессивным способом они выражали недовольство, добавил Потехин.

Ранее российский продюсер Табриз Шахиди сообщил, что группа «Руки вверх!» вошла в топ самых дорогих артистов для новогодних корпоративов 2025 года, а наряду с ней «Ленинград», рэпер Баста (Василий Вакуленко), а также народная артистка РФ Ирина Аллегрова. По словам продюсера, именно эта четвёрка лидировала в декабрьских гонорарах.