День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 11:42

«В зале месиво»: Потехин вспомнил, как скорые увозили девочек с концертов «Руки вверх!»

Экс-участник «Руки вверх!» Потехин рассказал о страшных давках на концертах

Обложка © ТАСС / URA.RU / Руслан Яроцкий

Обложка © ТАСС / URA.RU / Руслан Яроцкий

Бывший участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин рассказал о тёмной стороне популярности коллектива. Концерты нередко заканчивались хаосом и травмами, заявил музыкант в интервью.

«Какого только безобразия я не наблюдал за 13 лет в «Руки вверх!». Что только в нас не летело — и бутылки, и другая посуда», — цитирует артиста KP.ru.

Потехин вспомнил, как во время исполнения медленной композиции «Солнышко ты моё ясное» в зале начиналась давка. Пьяная толпа напирала вперёд, придавливая самых юных фанаток, стоявших у сцены.

«Ты играешь медляк, а в зале — месиво. Скорая помощь выносит на руках этих девочек», — поделился экс-участник коллектива.

Бутылки в артистов летели от парней, которым не нравилось творчество группы. Таким агрессивным способом они выражали недовольство, добавил Потехин.

Бар «Руки вверх» в Зеленограде ушёл на «каникулы» из-за просрочки и грязи
Бар «Руки вверх» в Зеленограде ушёл на «каникулы» из-за просрочки и грязи

Ранее российский продюсер Табриз Шахиди сообщил, что группа «Руки вверх!» вошла в топ самых дорогих артистов для новогодних корпоративов 2025 года, а наряду с ней «Ленинград», рэпер Баста (Василий Вакуленко), а также народная артистка РФ Ирина Аллегрова. По словам продюсера, именно эта четвёрка лидировала в декабрьских гонорарах.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Руки вверх
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar