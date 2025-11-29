Появился список самых дорогих артистов на Новый год. Их гонорары сводят с ума

Группы «Ленинград» и «Руки Вверх», рэпер Баста (Василий Вакуленко) и народная артистка РФ Ирина Аллегрова вошли в число самых высокооплачиваемых артистов, чьи выступления будут пользоваться наибольшим спросом на новогодних корпоративах 2025 года. Об этом агентству ТACС сообщил российский продюсер Табриз Шахиди.

«Четвёрка топов в части гонораров в декабре — это «Ленинград», Баста, «Руки Вверх» и Ирина Аллегрова», — рассказал он.

В эту же верхнюю категорию гонораров также входят Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Звери», Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman. Продюсер уточнил, что не всегда самые дорогие артисты являются и самыми востребованными по количеству заказов, приводя в пример Леонида Агутина, который «работает больше всех».

В числе «лидеров продаж» этого года вновь отмечены Zivert, «Иванушки International», Николай Басков, Владимир Пресняков, UMA2RMAN, «Дискотека Авария», Алексей Чумаков и «А-Студио». Шахиди сообщил, что гонорары всех перечисленных артистов из «верхней» и «лидерской» категорий распределяются в диапазоне от 6 до 20 миллионов рублей. Эта сумма включает налоги и райдеры.

Благодаря развитию социальных сетей, на корпоративном рынке появились и новые имена. Среди них продюсер выделил певицу Bearwolf (Валерия Василевская) и группу «Бонд с кнопкой». Их Шахиди отнёс к условным четвёртой и пятой гонорарным категориям, где выступления оцениваются от 2 до 6 миллионов рублей (плюс налоги) за 40-минутный сет.

Стандартный сет хедлайнера на корпоративе, как правило, длится 40-45 минут. Однако продюсер уточнил, что тайминг может варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика, задач мероприятия, сценария и наличия других выступлений в тот же вечер.

Ранее также был раскрыт баснословный гонорар Ксении Собчак за новогодний корпоратив. Оказалось, чтобы уговорить звезду работать в главный праздник года, заказчикам придётся выложить не менее 10 миллионов рублей, а также соблюсти ряд условий.