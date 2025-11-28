Группа «Дискотека Авария» заработает за новогодние корпоративы больше Ларисы Долиной

Музыкальная группа «Дискотека Авария», чью песню «Новогодняя» стабильно прокручивают каждую зиму, заработает более 110 миллионов рублей только в декабре, выступив на 20 корпоративных мероприятиях. Такую информацию распространил телеграм-канал Mash.

Согласно полученным данным, артисты будут выступать практически ежедневно, имея лишь 11 свободных дней в течение месяца. Помимо частных корпоративов, в их расписании значится большой сольный концерт. Гонорар за 45-минутное выступление составляет 6,5 миллиона рублей при безналичном расчёте, что значительно превышает суммы прошлых лет — 4,8 миллиона в 2024 году и 3,8 миллиона в 2023 году.

Музыканты принципиально не меняют программу выступлений, понимая, что публика ожидает исполнения проверенных хитов. Райдер коллектива отличается скромностью и включает преимущественно продукты питания: чай, кофе, орехи, нарезки всех видов, цветочный мёд, шоколад, 3 бутылки деревенского кефира, хлеб и лапшу быстрого приготовления — две с курицей и две с говядиной. Из медицинских препаратов предусмотрена только перекись водорода.

Тем временем Лариса Долина в ходе новогодних корпоративов заработает сумму, сопоставимую со стоимостью своей недавно утраченной из-за мошенников квартиры. Стоимость одного выступления Долиной оценивается в 3,5 миллиона рублей с учётом НДС. Это означает, что чистыми она получит как минимум 105 миллионов рублей, что практически равно цене квартиры в 112 миллионов, возращённой после сделки с аферистами.