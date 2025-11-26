Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:21

Леонид Агутин заработает больше 130 миллионов рублей за два концерта в декабре

Обложка © Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

Обложка © Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

Леонид Агутин может принести организаторам более 130 миллионов рублей за два декабрьских концерта. Такие подсчёты приводит «Звездач».

По данным наших коллег, при условии полного аншлага выручка с каждого шоу может составить около 66 миллионов рублей. Совокупный доход за два вечера, соответственно, превысит 130 миллионов.

Стоимость билетов на концерты начинается от 6 тысяч рублей — за эту сумму зрители могут попасть в фан-зону. Большинство мест, как отмечается, уже распродано.

«Дядя Лёня, помоги!»: Агутин провёл гендер-пати поклоннице прямо на своём концерте
«Дядя Лёня, помоги!»: Агутин провёл гендер-пати поклоннице прямо на своём концерте

Леонид Агутин входит в число артистов, чьи концерты стабильно приносят крупную выручку, однако рекордные гонорары в российском шоу-бизнесе традиционно закреплены за исполнителями первой категории. К самым дорогим артистам относят Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Басту, Полину Гагарину и Диму Билана. Бюджеты их сольных выступлений и корпоративов могут достигать десятков миллионов рублей за одно мероприятие. А ранее сообщалось, что Надежда Кадышева заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Леонид Агутин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar