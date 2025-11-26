Леонид Агутин заработает больше 130 миллионов рублей за два концерта в декабре

Леонид Агутин может принести организаторам более 130 миллионов рублей за два декабрьских концерта. Такие подсчёты приводит «Звездач».

По данным наших коллег, при условии полного аншлага выручка с каждого шоу может составить около 66 миллионов рублей. Совокупный доход за два вечера, соответственно, превысит 130 миллионов.

Стоимость билетов на концерты начинается от 6 тысяч рублей — за эту сумму зрители могут попасть в фан-зону. Большинство мест, как отмечается, уже распродано.

Леонид Агутин входит в число артистов, чьи концерты стабильно приносят крупную выручку, однако рекордные гонорары в российском шоу-бизнесе традиционно закреплены за исполнителями первой категории. К самым дорогим артистам относят Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Басту, Полину Гагарину и Диму Билана. Бюджеты их сольных выступлений и корпоративов могут достигать десятков миллионов рублей за одно мероприятие. А ранее сообщалось, что Надежда Кадышева заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление.