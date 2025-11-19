Кадышева обошла Аллегрову, став самой дорогой российской звездой
Надежда Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadyshevanadezhda
Надежда Кадышева заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление, сообщает Telegram-канал SHOT.
Теперь она готова выступить на корпоративе за эту сумму, причём цена продолжает расти. Ближе к Новому году традиционно увеличивается спрос на выступления, и большинство дат уже забронированы до января.
Ранее Кадышева брала 1,5 миллиона рублей за концерт. Постепенно она повышала стоимость, пока не побила рекорды, ранее принадлежащие Ирине Аллегровой. Аллегрова устанавливала цену в 16,5 миллиона рублей за корпоратив, что соответствовало стоимости 11 выступлений Кадышевой того времени.
