Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 05:28

Кадышева обошла Аллегрову, став самой дорогой российской звездой

Надежда Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadyshevanadezhda

Надежда Кадышева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadyshevanadezhda

Надежда Кадышева заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление, сообщает Telegram-канал SHOT.

Теперь она готова выступить на корпоративе за эту сумму, причём цена продолжает расти. Ближе к Новому году традиционно увеличивается спрос на выступления, и большинство дат уже забронированы до января.

Рассекречены баснословные новогодние гонорары самых хайпующих звёзд России
Рассекречены баснословные новогодние гонорары самых хайпующих звёзд России

Ранее Кадышева брала 1,5 миллиона рублей за концерт. Постепенно она повышала стоимость, пока не побила рекорды, ранее принадлежащие Ирине Аллегровой. Аллегрова устанавливала цену в 16,5 миллиона рублей за корпоратив, что соответствовало стоимости 11 выступлений Кадышевой того времени.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Надежда Кадышева
  • Ирина Аллегрова
  • Шоубиз
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar