5 Шуфутинских или 10 Лещенко: Назван умопомрачительный ценник самой дорогой российской звезды

Народная артистка России Ирина Аллегрова оказалась самой дорогой российской звездой в 2024 году, выяснил SHOT. Одно выступление звезды 90-х на частном корпоративе обойдётся заказчику в 16,5 миллиона рублей. За эту же сумму можно дважды позвать Стаса Михайлова, пять раз насладиться классикой Михаила Шуфутинского и десять раз побаловать себя баритоном Льва Лещенко.

Одним лишь гонораром автора легендарного «Младшего лейтенанта» не завлечёшь. Аллегрова тщательно подходит к выбору аудитории и требует полного списка гостей на мероприятии, которое к тому же должно быть закрытым. Ещё одно важное правило звезды — полный запрет на фото- и видеосъёмку.