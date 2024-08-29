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29 августа, 05:15

5 Шуфутинских или 10 Лещенко: Назван умопомрачительный ценник самой дорогой российской звезды

SHOT: Корпоратив с Ириной Аллегровой обойдётся в 16,5 миллиона рублей

Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Народная артистка России Ирина Аллегрова оказалась самой дорогой российской звездой в 2024 году, выяснил SHOT. Одно выступление звезды 90-х на частном корпоративе обойдётся заказчику в 16,5 миллиона рублей. За эту же сумму можно дважды позвать Стаса Михайлова, пять раз насладиться классикой Михаила Шуфутинского и десять раз побаловать себя баритоном Льва Лещенко.

Одним лишь гонораром автора легендарного «Младшего лейтенанта» не завлечёшь. Аллегрова тщательно подходит к выбору аудитории и требует полного списка гостей на мероприятии, которое к тому же должно быть закрытым. Ещё одно важное правило звезды — полный запрет на фото- и видеосъёмку.

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Не исключено, что кусающийся ценник Аллегровой станет более доступным после публичной ссоры звезды с журналистами по завершении «Новой волны» в Сочи 28 августа. Артистка нахамила корреспондентам, а её охранник даже ударил одну из камер. Теперь певицу призывают снять корону и научиться уважать людей.

Илья Пушкарев
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