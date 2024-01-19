В Ангарске разгорелся скандал из-за откровенного танца под Аллегрову на детском конкурсе

Выступление с откровенным танцем под песню Ирины Аллегровой "Императрица" на детском конкурсе в Ангарске Иркутской области недопустимо, заявили в городской администрации. Власти указали, что на афише мероприятия был указан возрастной ценз "6+".

В Ангарске разгорелся скандал из-за откровенного танца на детском конкурсе. Видео © VK / "Отдельная цивилизация"

"Конкурс был рассчитан на более взрослую, молодёжную аудиторию. 6+ организаторы — ДК "Нефтехимик" — поставили буквально в последний момент, так как один из хореографических коллективов, где занимаются дети, очень хотел принять участие. В данном случае при снижении возрастного ценза до 6+ претензии зрителей к данному номеру считаем вполне обоснованными", — пояснили там РИА "Новости".

Скандальный танец, по мнению зрителей, был слишком откровенным для детского мероприятия: сопровождался сбрасыванием юбок и хлопками по пятым точкам участниц. Как отметила в VK Елена Банюкова, руководитель студии Ве Нарру, поставившей номер, конкурс был "батлом сильных", а не детским. Сами девушки танцевали в стиле Frame up, покорившем весь мир более десяти лет назад.