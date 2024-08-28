Продюсер Дворцов призвал Аллегрову снять корону после наезда на папарацци в Сочи

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Ирина Аллегрова надела себе на голову корону, из-за наезда на журналистов после выступления на «Новой волне» в Сочи. Своим мнением он поделился в беседе с порталом «Страсти».

Дворцов стал свидетелем плохого настроения 72-летней «императрицы» российской эстрады. По его словам, знаменитость даже потребовала провести её по отдельной лестнице, чтобы не столкнуться с назойливыми папарацци. Однако ей отказали, и избежать встречи с журналистами Аллегровой не удалось.

«Она агрессивна, потому что так влияет ее звёздный статус. У каждого артиста эта корона на голове присутствует. Безусловно, это легенда, она творческая личность, она вчера не первый день выступала на «Новой волне». Вчера все были жутко злые, уставшие до безумия. У меня, на самом деле, к ней большое уважение как к творческому человеку, но корону нужно в любом случае приспускать и иметь уважение к людям», — отметил Дворцов.