Долина отобьёт стоимость своей квартиры на новогодних корпоратах — там она заработает минимум 100 млн

Певица Лариса Долина в ходе новогодних корпоративов заработает сумму, сопоставимую со стоимостью своей недавно утраченной из-за мошенников квартиры. Такую информацию приводит BAZA.

График артистки на конец года и январь расписан практически без остатка. Как сообщает издание, в текущем году у певицы есть только три свободных дня, а следующая возможность для выступления появится лишь после 20 января. В праздники её ждут более двадцати шоу в Дубае и десять подтверждённых концертов в России и за рубежом.

Стоимость одного выступления Долиной оценивается в 3,5 миллиона рублей с учётом НДС. Это означает, что чистыми она получит как минимум 105 миллионов рублей, что практически равно цене квартиры в 112 миллионов, возращённой после сделки с аферистами. Отмечается, что за двойной гонорар певица согласна найти время в своём плотном графике.

Помимо денежного вознаграждения, обязательным требованием является организация перелёта самолётом первого или бизнес-класса, размещение в высококлассном пятизвёздочном отеле и обеспечение услуг врача-фониатра за пять часов до выхода на сцену.

Ранее Лариса Долина сообщила, что более не склонна строить воздушные замки и предаваться мечтам. Причиной этому она назвала полное достижение своих жизненных целей и ощущение себя состоявшейся личностью. Певица подчеркнула, что нашла свое истинное призвание в профессии, а её голос стал тем самым инструментом для диалога со зрителем. Долина также отметила, что любовь публики обрела благодаря длительным и целенаправленным усилиям.