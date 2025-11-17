Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 14:10

Продюсер раскрыл баснословный гонорар Собчак за новогодний корпоратив

Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак может запросить за ведение корпоратива в новогоднюю ночь довольно крупную сумму, полагает продюсер Сергей Дворцов. По его словам, чтобы уговорить звезду работать в главный праздник года, заказчикам придётся выложить не менее 10 миллионов рублей.

Собеседник портала «Страсти» отметил, что ведущая крайне востребована среди солидной публики. Её приглашают чиновники, государственные деятели, олигархи, меценаты и бизнесмены.

«Ксюша дорогая. Она востребована, профессиональна. На мой взгляд, не меньше чем 10 млн рублей она может брать за корпоратив», — подчеркнул эксперт.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Ксения Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании. Позже журналистка поставила точку в слухах о своём отъезде из России. По её словам, информация о переезде в Испанию не соответствует действительности.

Борис Эльфанд
