El Pais: Ксения Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак оформила документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, которая позволяет ей свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны. После этого она прибыла в Испанию, где подала заявление на постоянное проживание.

Как уточняет El Pais, документы рассматриваются в рамках программы для цифровых кочевников — иностранцев, работающих удалённо и подтверждающих стабильный доход. Решение по заявлению пока не принято.

Программа для цифровых кочевников начала действовать в Испании в 2023 году и позволяет специалистам из других стран легально проживать и работать на территории королевства до пяти лет. Заявители должны подтвердить наличие дохода не менее 2 600 евро в месяц и работать на зарубежные компании. Испания стала одной из самых популярных стран Европы для переезда удалённых работников благодаря мягкому климату и развитой инфраструктуре.