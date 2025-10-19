Семья отреклась от сбежавшего из РФ актёра Трескунова* и отказалась платить его долги

Семья актёра Семёна Трескунова*, признанного иноагентом, публично открестилась от его финансовых обязательств. Об этом сообщает Mash со ссылкой на близких родственников артиста.

После переезда Трескунова* в Барселону за ним накопились долги на сумму около 200 тысяч рублей, включая неоплаченные с 2021 года коммунальные платежи и штраф за нарушение законодательства об иноагентах.

Родственники заявили, что не намерены погашать эти обязательства и прекратили общение с актёром. Трескунов*, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Светофор», столкнулся с финансовыми трудностями после эмиграции в Испанию.

