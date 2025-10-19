Сектор Газа
19 октября, 09:55

Семья отреклась от сбежавшего из РФ актёра Трескунова* и отказалась платить его долги

Семья актёра Семёна Трескунова*, признанного иноагентом, публично открестилась от его финансовых обязательств. Об этом сообщает Mash со ссылкой на близких родственников артиста.

После переезда Трескунова* в Барселону за ним накопились долги на сумму около 200 тысяч рублей, включая неоплаченные с 2021 года коммунальные платежи и штраф за нарушение законодательства об иноагентах.

Родственники заявили, что не намерены погашать эти обязательства и прекратили общение с актёром. Трескунов*, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Светофор», столкнулся с финансовыми трудностями после эмиграции в Испанию.

Напомним, после февраля 2022 года гражданин России Семён Трескунов* покинул территорию страны, переехав в Израиль и потом в Испанию. За рубежом он начал вести социальные сети на английском языке под именем Сэм, занимаясь преподаванием актёрского мастерства. Также сообщается о расторжении им брачных отношений с Анитой Ахмадуллиной. В 2024 году Министерство юстиции Российской Федерации внесло Трескунова* в реестр иностранных агентов в связи с распространением недостоверной информации о деятельности Вооружённых Сил РФ. Весной 2025 года, по его собственным заявлениям, у него появилось намерение вернуться в Россию, однако он выражал опасения относительно возможного привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, у Семёна Трескунова* возникли проблемы с налоговой службой. На нём висит долг почти в 100 тысяч рублей.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

