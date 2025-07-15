Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 июля, 09:40

Сбежайший из России актёр Трескунов* задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sam_treskunov*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sam_treskunov*

У сбежавшего из России актёра Семёна Трескунова* возникли проблемы с Федеральной налоговой службой (ФНС). На некогда популярном актёре сериала «Ивановы-Ивановы» числится задолженность в размере почти 100 тысяч рублей, пишет «Постньюс».

В связи с невыплатой административных штрафов, наложенных за нарушение требований, предъявляемых к иностранным агентам, в отношении звезды фильма «Призрак» были открыты два исполнительных производства. Общая сумма штрафов, которую 25-летнему актёру необходимо выплатить, составляет 91 тысячу рублей.

Согласно информации наших коллег, банковские счета Трескунова заблокированы с июля прошлого года, и в настоящее время он находится за пределами Российской Федерации.

Рэпер 10AGE задолжал налоговой службе 123 тыс. рублей
Рэпер 10AGE задолжал налоговой службе 123 тыс. рублей

Напомним, после начала специальной военной операции Семён Трескунов* покинул Россию, переехав сначала в Израиль, а затем в Испанию. В эмиграции он начал вести свои аккаунты в социальных сетях на английском языке, взял себе имя Сэм и стал обучать актёрскому мастерству. Кроме того, за границей Трескунов* развёлс с Анитой Ахмадуллиной, с которой был знаком с юных лет. В прошлом году Министерство юстиции РФ включило актёра в реестр иностранных агентов из-за распространения недостоверных сведений о СВО. Весной 2025 года артист выразил намерение вернуться в Россию. Он признался, что тоскует по дому, но боится тюрьмы.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Николь Вербер
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