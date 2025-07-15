Сбежайший из России актёр Трескунов* задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sam_treskunov*
У сбежавшего из России актёра Семёна Трескунова* возникли проблемы с Федеральной налоговой службой (ФНС). На некогда популярном актёре сериала «Ивановы-Ивановы» числится задолженность в размере почти 100 тысяч рублей, пишет «Постньюс».
В связи с невыплатой административных штрафов, наложенных за нарушение требований, предъявляемых к иностранным агентам, в отношении звезды фильма «Призрак» были открыты два исполнительных производства. Общая сумма штрафов, которую 25-летнему актёру необходимо выплатить, составляет 91 тысячу рублей.
Согласно информации наших коллег, банковские счета Трескунова заблокированы с июля прошлого года, и в настоящее время он находится за пределами Российской Федерации.
Напомним, после начала специальной военной операции Семён Трескунов* покинул Россию, переехав сначала в Израиль, а затем в Испанию. В эмиграции он начал вести свои аккаунты в социальных сетях на английском языке, взял себе имя Сэм и стал обучать актёрскому мастерству. Кроме того, за границей Трескунов* развёлс с Анитой Ахмадуллиной, с которой был знаком с юных лет. В прошлом году Министерство юстиции РФ включило актёра в реестр иностранных агентов из-за распространения недостоверных сведений о СВО. Весной 2025 года артист выразил намерение вернуться в Россию. Он признался, что тоскует по дому, но боится тюрьмы.
* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.