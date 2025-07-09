Рэпер 10AGE задолжал налоговой службе 123 тыс. рублей

Рэпер 10AGE, настоящее имя Дмитрий Панов, задолжал налоговой службе 123 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Эта задолженность возникла из-за просроченных платежей по кредитам. Однако на рэпера нет исполнительных производств, и его счета продолжают работать.

В конце мая 10AGE зарегистрировал новый товарный знак «Народный стиль» на своё имя. Это псевдоним Владислава Сидельникова, который начал музыкальную карьеру с совместного трека с 10AGE в августе 2024 года, когда оба рэпера вернулись из армии.

10AGE стал известен благодаря своим трекам «Нету интереса», «Пушка» и «Зоопарк», которые вышли в 2021 году. Летом 2023 года он ушёл служить в армию, где проходил службу в военном хоре. Спустя год он вернулся на сцену во время выступления своей жены Анет Сай.