Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 19:28

«Кислота оказалась забористой»: Трескунов* хочет вернуться в Россию, но боится «тюрьмы»

Актёр Трескунов* заявил о желании вернуться в РФ после своего отъезда из-за СВО

Семён Трескунов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sam_treskunov*

Семён Трескунов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sam_treskunov*

Актёр Семён Трескунов*, сбежавший за границу после начала СВО, сообщил в соцсети о своём страхе вернуться в Россию, где его якобы могут сразу отправить в тюрьму. Артист признался, что вообще очень скучает по Родине и хотел бы снова оказаться в Москве.

«Я-то планирую возвращаться в Россию, но просто не могу. Прямо сейчас для меня это опасно. <…> Я действительно взял паузу и решил забыть про весь этот кошмар хоть на какое-то время, но кислота оказалась забористой и трип продолжается до сих пор», — говорится в тексте.

Ранее Трескунов* жаловался, что ему приходится снимать в Барселоне небольшую квартирку, а его финансы давно отпели свои романсы. При этом он не первый раз намекает, что хотел бы вернуться в Россию.

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Напомним, Семён Трескунов* перебрался в Израиль сразу после начала спецоперации, а оттуда уехал в Испанию. Он начал вести соцсети на английском языке, называть себя Сэмом и преподавать на курсах актёрского мастерства. В эмиграции Трескунов* также развёлся с женой Анитой Ахмадуллиной, с которой был знаком с самого детства. В 2024 году артист был признан Минюстом иноагентом за публикацию фейковой информации о СВО.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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