Сбежавшая из России звезда сериала «‎Ольга» потерпела фиаско в суде

Звезда сериала «‎Ольга» Яна Троянова* не смогла оспорить штраф за неподачу отчётности о своей деятельности в качестве иноагента в уполномоченный орган. Московский городской суд утвердил второй штраф сбежавшей из России актрисы в размере 40 тысяч рублей.