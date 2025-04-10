Сбежавшая из России звезда сериала «Ольга» потерпела фиаско в суде
Актриса Троянова* не смогла оспорить в Мосгорсуде второй иноагентский штраф
Яна Троянова*. Обложка © kino-teatr.ru
Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* не смогла оспорить штраф за неподачу отчётности о своей деятельности в качестве иноагента в уполномоченный орган. Московский городской суд утвердил второй штраф сбежавшей из России актрисы в размере 40 тысяч рублей.
«Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — рассказали в Мосгорсуде.
Ранее сообщалось, что Троянову* оштрафовали на 80 тысяч рублей за нарушения закона об иноагентах. До этого на неё требовали возбудить уголовное дело после её последнего интервью. В России звезда сериала «Ольга» заочно арестована по статье «Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку».
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.