«Я опять жених»: Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» развёлся с женой во время эмиграции

Актёр Семён Трескунов* сообщил, что развёлся с женой Анитой Ахмадуллиной во время эмиграции. Пара «развалилась» в конце 2024 года. Супруги пытались сохранить брак, но не смогли.

«Не произошло ничего плохого, просто решили двигаться в разном направлении. Да, я опять жених! Но это всё равно грустно», — рассказал звезда сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Гранд» в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40».

Трескунов* уточнил, что с детства был знаком с Анитой. Долгое время они дружили, прежде чем стали парой. По его словам, после развода удалось сохранить хорошие отношения.

Уехав из России, 25-летний Трескунов* вместе с Анитой снимал скромную квартиру в Барселоне и пытался найти себя. Связи отца помогли актёру найти подработку, однако брак во время эмиграции потерпел крах.

Ранее Life.ru сообщал, что уехавшие за границу Алексей Кортнев и Семён Трескунов* продавали в Армении билеты на спектакль, которые почти никто не покупал. Артисты обновили постановку «Чемодан», которая основывается на произведении писателя Сергея Довлатова.